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Великобритания расширила санкции против России

Британия расширила санкции против России, добавив в список шесть физических лиц

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Toby Melville/Reuters

Великобритания расширила санкционный список, добавив в него шестерых россиян, связанных с делом осужденного к 25 годам колонии за госизмену и распространении фейков про Вооруженные силы РФ Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщается в документе, который опубликован на сайте британского МИД.

Уточняется, что в список вошли прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко, судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, судебный эксперт Данила Михеев. Им запрещен въезд в Великобританию, а при выявлении активов на территории Соединенного Королевства их заморозят.

31 июля апелляционный суд оставил в силе приговор оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, осужденному на 25 лет тюрьмы за госизмену.

До этого в Великобритании приняли решение ввести санкции в отношении министров культуры и просвещения РФ Ольги Любимовой и Сергея Кравцова. Отмечалось, что очередные ограничения привлекают к ответственности тех, кто поддерживает российские власти. Также под санкции попал и журналист Антон Красовский.

30 июля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что переговоры между Киевом и Вашингтоном по гарантиям безопасности могут начаться уже на предстоящей неделе. Как пишет «Москва 24», гарантии безопасности будут включать некие обязательства для партнеров Украины в вопросах предоставления ей военной и финансовой помощи, а также санкций.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.

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Санкции против России
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