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Альфа-Банк повысил ставки по всем рублевым вкладам

С 31 июля в Альфа-Банке повышены ставки по всем вкладам в рублях

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Пресс-служба Альфа-Банка

Альфа-Банк с 31 июля повысил ставки по всем рублевым вкладам, сообщает пресс-служба кредитной организации. Повышение ставок затронет вклады в рублях от трех месяцев до трех лет.

«Ставки по вкладам на наиболее популярные у клиентов сроки составит 8% годовых на три месяца, 8,2% на полгода, 8,3% на год. Для клиентов Альфа-премиум ставки повысились до 8,1% годовых, 8,3% 8,5% соответственно», — говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что российские банки начали повышать ставки по вкладам после увеличения ключевой ставки до 8,5% 21 июля.

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