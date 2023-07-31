Названы последствия подорожания какао-бобов для России

Рост цен на какао-бобы, безусловно, затронет и Россию, спрогнозировал газете «Ведомости» гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Как именно затронет, Чантурия не уточнил.

«...стоит понимать, что чем больше переработанной продукции производится на территории России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний», — сказал эксперт.

По его словам, за территорией России цены на какао имеют четкую привязку к иностранной валюте, чаще всего к доллару. Поэтому на стоимость бобов оказывает влияние и курсовой фактор, добавил он.

Стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао на прошлой неделе достигла $3500 за 1 тонну, это рекорд с 2011 года.

Bloomberg объяснило, что рост биржевых цен на какао-бобы связан с падением их производства в странах Западной Африки из-за проливных дождей. Например, в Кот-д`Ивуаре (крупнейший производитель какао-бобов в мире) оно снизится на одну пятую в этом году. В Гане, которую считают второй в мире страной-производителем бобов, производство упадет ниже среднего исторического значения, уточняет агентство. Еще одна причина сокращения показателей — снижение объема переработки какао-бобов в мире.

Производители шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. уже предупредили о повышении цен на продукт из-за увеличения стоимости какао-бобов. Еще один производитель шоколада Barry Callebaut AG поднимал цены, и уже столкнулся с падением продаж, говорится в публикации.

Конфеты Raffaello, «Kinder Сюрприз», Ferrero Rocher и Nutella уже к осени подорожают на 7–8%, сообщал Telegram-канал Baza. По его данным, это произойдет из-за роста цен на какао-масло на фоне падения курса рубля. Какао-масло компания-производитель конфет «Ферреро» покупает за рубежом. Сейчас десерт готовят с маслом, приобретенным по старому курсу.

Ранее сообщалось, что цены на курицу в России побили исторический рекорд.