В России не исключили дальнейшее падение курса рубля к доллару

Курс рубля продолжит ослабляться к доллару в ближайшее время, и этот процесс будет ускоряться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Потеря поддержки со стороны налогового периода уже сегодня способна привести к ускорению нисходящей динамики рубля, так как даже дополнительные продажи экспортерами иностранной валюты, осуществлявшиеся для фискальных платежей, не привели к заметному укреплению рубля», — спрогнозировал Бабин.

Фактор налогового периода стал оказывать большее влияние на курс рубля с февраля прошлого года, уточнил эксперт.

«Тогда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры. Они совершают сделки исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте или рублях. Тем самым в налоговый период выявляется устойчивость баланса или дисбаланса спроса на инвалюту и ее предложения за счет дополнительных продаж со стороны экспортеров», — сказал он.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что максимальными отметками в августе могут быть 92 рубля за доллар и 102 рубля за евро.

На торгах Мосбиржи курс рубля сначала незначительно укрепился, затем ослабился по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара вернулся к отметке 91 рубль, курс юаня достиг максмальных за две недели 12,7 рублей.

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