Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России не исключили дальнейшее падение курса рубля к доллару

Финансист Бабин спрогнозировал дальнейшее падение курса рубля к доллару

close
100%
Игорь Руссак/РИА Новости

Курс рубля продолжит ослабляться к доллару в ближайшее время, и этот процесс будет ускоряться. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Потеря поддержки со стороны налогового периода уже сегодня способна привести к ускорению нисходящей динамики рубля, так как даже дополнительные продажи экспортерами иностранной валюты, осуществлявшиеся для фискальных платежей, не привели к заметному укреплению рубля», — спрогнозировал Бабин.

Фактор налогового периода стал оказывать большее влияние на курс рубля с февраля прошлого года, уточнил эксперт.

«Тогда на российском валютном рынке остались в основном импортеры и экспортеры. Они совершают сделки исходя из своих текущих потребностей в иностранной валюте или рублях. Тем самым в налоговый период выявляется устойчивость баланса или дисбаланса спроса на инвалюту и ее предложения за счет дополнительных продаж со стороны экспортеров», — сказал он.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев допустил, что максимальными отметками в августе могут быть 92 рубля за доллар и 102 рубля за евро.

На торгах Мосбиржи курс рубля сначала незначительно укрепился, затем ослабился по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара вернулся к отметке 91 рубль, курс юаня достиг максмальных за две недели 12,7 рублей.

Ранее Центробанк для «Газеты.Ru» развеял главные мифы о новых банкнотах.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях