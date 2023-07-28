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Мониторинг водоснабжения в Геленджике автоматизировали сервисом «МегаФона»

В Геленджике будут мониторить потребление воды с помощью решения «МегаФона»

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В Геленджике внедрили «Онлайн-мониторинг воды» от «МегаФона», с помощью которого можно с высокой точностью отслеживать фактический объем потребления воды, сообщает пресс-служба оператора связи.

На первом этапе под контролем «умных» счетчиков оказалось 100 объектов Геленджика – гостиницы, частные и многоэтажные дома. В подвалах многоэтажек и колодцах частного сектора были установлены специальные модули. Они замеряют общее потребление воды жильцами и в автоматическом режиме передают данные на платформу онлайн-мониторинга.

«Автоматизация системы расчетов позволила партнеру увеличить сборы за потребляемую воду, следующий этап – отслеживание промышленных утечек или незаконных подключений – обеспечит максимальную прозрачность потери, потребления и учета ресурса», — отметил директор по развитию облачных и инфраструктурных решений «МегаФона» Александр Осипов.

Данные с приборов учета поступают в личный кабинет ресурсоснабжающей организации с почасовой разбивкой. Это помогает понять, как люди потребляют воду в течение дня, определить периоды повышенной нагрузки и правильно настроить подачу.

«Цифровая трансформация водоканала – одно из ключевых направлений работы нашей компании. Мы стремимся к постоянному повышению эффективности и снижению убытков, возникающих в результате управления водопроводно-канализационным хозяйством города. Уже сегодня реализованы мероприятия по обучению работников и настроены процессы для работы в сервисах, разработанных «МегаФоном». Также важно сказать, что программные решения позволят управлять продуктами «МегаФона» прямо из «сердца» компании – диспетчерской службы», — рассказал директор компании «Концессии водоснабжения - Геленджик» Алексей Сорокин.

На втором этапе реализации проекта в Геленджике система онлайн-мониторинга воды «МегаФона» начнет выявлять технические потери в результате аварий или незаконных врезок в трубы.

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