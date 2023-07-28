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Россиянам оставят ипотечное жилье в случае банкротства

«Известия»: правительство разрешило сохранять ипотечные квартиры банкротам в РФ

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Граждане РФ смогут сохранить единственное ипотечное жилье в случае, если их признают банкротами. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на законопроект, который поддержало правительство страны.

В статье говорится, что для сохранения такой недвижимости, заемщик обязан заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации кредита.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, что сейчас ипотечное единственное жилье могут забрать даже за непогашение не ипотечных займов. Таким образом, законопроект направлен на поддержку добросовестных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В то же время издание уточняет, что правительство поддерживает проект при условии доработки с учетом замечаний. В частности, требуется проработка условий заключения соглашений для обеспечения защиты интересов кредиторов.

До этого юрист, основатель компании «Мое Право» Егор Иванов рассказал, что будет с человеком, который не платит по кредиту.

Ранее в Роскачестве рассказали о новых методах работы коллекторов.

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