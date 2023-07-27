За утечку персональных данных россиян хотят ввести штраф до 500 млн рублей

Депутат Александр Хинштейн, сенаторы Андрей Турчак и Ирина Рукавишникова направили премьер-министру России Михаилу Мишустину финальную версию законопроекта, который предполагает введение оборотных штрафов за утечки персональных данных россиян на сумму до 500 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию документа.

Согласно документу, при утечке персональных 1 тыс.-10 тыс. граждан компании предлагают штрафовать на 3 млн — 5 млн рублей. В случае попадания в открытый доступ информации о 10 тыс.-100 тыс. россиян, эта сумма составит 5-10 млн рублей. Если произошла утечка данных более 100 тыс. субъектов, — 10-15 млн рублей.

За повторное нарушение при любом объеме дискредитированной информации от 1 тыс. субъектов хотят ввести максимальный штраф не менее 15 млн и не более 500 млн рублей. Он будет рассчитываться, исходя из выручки компании и составит 0,1— 3% от нее за календарный год, который предшествует нарушению или за часть текущего года. За утечку биометрии россиян компании могут оштрафовать на сумму 15-20 млн рублей.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Предполагается, что законопроект вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.

По данным «Лаборатории Касперского», в прошлом году было обнаружено 168 случаев публикаций значимых баз данных, которые относятся к российским компаниям. Всего в открытый доступ попало более 2 млрд записей почти с 300 млн пользовательских данных. Из них 16% содержали пароли. Лидерами по утечкам данных стали сферы доставки (34% случаев) и ретейл (14%).

Сейчас максимальный штраф для компаний, допустивших компрометацию персональных данных, находится на уровне до 100 тыс. рублей и до 300 тыс. при повторном нарушении.

Ранее россиян призвали поменять пароли от соцсетей на новые из-за утечек данных.