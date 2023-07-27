Россия намерена поставлять электроэнергетическое оборудование в страны Африки

Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил о готовности российских компаний поставлять необходимое электроэнергетическое оборудование в страны Африки, передает ТАСС.

Он обратил внимание, что на Африканском континенте есть много электростанций, которые были построены с участием СССР.

«Российские компании готовы предложить услуги по модернизации энергообъектов разной мощности, по проектированию, строительству и управлению объектами гидрогенерации и тепловыми станциями. И, конечно, поставить все необходимое электроэнергетическое оборудование», — сказал министр.

Он также указал, что надеется на рост ВИЭ-проектов с участием Российской Федерации в Африке.

«Если говорить о ВИЭ, здесь тоже есть хорошие наработки. Наша компания «Юнигрин Энерджи» уже строит в ЮАР солнечный парк. Надеюсь, что число подобных ВИЭ-проектов с участием России на Африканском континенте вырастет», — сказал Шульгинов.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров заявил, что Москва заинтересована в участии компаний из России в развитии энергетического сектора африканских стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил об увеличении товарооборота с Африкой.