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Впервые с начала 2023 года цена на нефть Urals превысила $65 за баррель

Баррель нефти Urals впервые с начала года стоит $65

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Максим Богодвид/РИА Новости

Цена российской нефти Urals впервые с начала 2023 года превысила $65 за баррель. Об этом со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus сообщает РБК.

25 июля цена барреля Urals составила $65,42. Последний раз баррель Urals стоил больше $65 в ноябре 2022 года. Ценовой потолок в $60, который в конце 2022 года установили Европейский Союз и другие страны Запада, был превышен 12 июля.

В соответствии с данными, предоставленными Argus, цены на Urals 14 июля упали ниже $60, но 18 июля снова превысили этот рубеж и после этого не опускались.

В свою очередь, скидка Urals к Brent постепенно снижается. Так, 21 июля она достигла $17,4. Это является минимальным значением с начала Специальной военной операции (СВО).

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть 26 июля 2023 года снизились на 0,94% на фоне ожидания новостей по данным о запасах в США, которые позволят оценить перспективы спроса. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,94%, до $82,47 за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,94%, до $78,88 за баррель.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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