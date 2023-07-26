Госдума приняла закон о переводах до 30 млн рублей между своими счетами без комиссий

Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий, пишут «Известия».
Согласно документу, граждане смогут без комиссий переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц за некоторыми исключениями.
В частности, банкам запрещено ограничивать размер или количество операций по таким переводам в пределах данной суммы. Комиссия сохранятся лишь при переводах по номеру карты.
Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев рассказал, по какой причине крупные банки России перестали принимать доллары и евро через банкоматы.
Беляев считает, что причиной этому стали дедолларизация, антироссийские санкции, бесперспективность работы с валютой внутри страны.
Эксперт считает, что решение российских банков можно оценивать положительно с макроэкономической точки зрения и позиции финансовой организации. Однако, потребители могут столкнуться и с неудобствами.
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