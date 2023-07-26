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Ялтинский международный экономический форум пройдет позже

Аксенов сообщил, что проведение Ялтинского международного экономического форума перенесли

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Ялтинский международный экономический форум, чье проведение ожидалось в 2023 году, перенесен на более поздний срок. Об этом сообщается в Telegram-канале главы республики Крым Сергей Аксенов.

Уточняется, что распоряжение главы Крыма от 25 июля 2023 признает утратившими силу некоторые распоряжений Аксенова, среди которых и сроки проведения Ялтинского международного экономического форума.

Предполагалось, что Ялтинский форум в Москве состоится 29–30 сентября. Мероприятие планировали провести в столице, а не в Крыму из-за сложности с логистикой. Новый формат форума планировалось публично представить до 1 апреля. Ялтинский международный экономический форум организовывался ежегодно с 2015 года.

В августе 2022 года постпред Крыма Георгий Мурадов сообщал о переносе Ялтинского экономического форума еще на год. Чиновник напоминал, что два года подряд форум переносился из-за пандемии коронавируса.

Ранее в Крыму назвали документы, необходимые для альтернативного маршрута.

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