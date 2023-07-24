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Ряд банков Узбекистана и Армении приостановили работу с системой «Юнистрим»

«Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Капиталбанк» приостановили обслуживание системы «Юнистрим»

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Юнистрим

Один армянский банк Инекобанк и три узбекистанских банка — «Халк-банк», «Ипотека-банк» и «Капиталбанк» — сообщили о приостановке обслуживания российской системы денежных переводов «Юнистрим». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления кредитных организаций.

«Ипотека-банк» сообщает <...> о том, что международный денежный перевод «Юнистрим» временно приостановлен», - указывается в публикации.

По информации агентства, информация о возобновлении «Юнистрим» будет предоставлена дополнительно позже.

«В «Халк-банке» временно приостанавливается работа системы международных денежных переводов «Юнистрим», — сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В узбекском «Капиталбанке» заявили о приостановке работы сразу с тремя системами денежных переводов --«Юнистрим», Contact и «Золотая Корона» — с 25 июля.

Согласно данным пресс-службы, такое решение принято из-за роста сомнительных транзакций.

Армянский «Инекобанк» 24 июля также сообщил о недоступности «Юнистрима».

До этого сообщалось, что «Казпочта» с 20 июля временно перестала принимать и отправлять деньги в российской платежной системе «Юнистрим», попавшей под санкции США.

Ранее США ввели блокирующие санкции против пяти российских банков.

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