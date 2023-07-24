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Следователи взялись за многолетний конфликт вокруг крупнейшего автохолдинга Санкт-Петербурга

«Мойка 78»: совладелец «Аксель групп» обратился в СК РФ с жалобой на действия полиции

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Аксель Групп/YouTube

Совладелец «Аксель Групп» Игорь Одуд обратился в Следственный комитет РФ с жалобой на незаконные действия полиции, сообщает «Мойка 78».

Одуд пожаловался, что сначала дело возбудили по одной статье, а затем отменили и «по надуманным основаниям» возбудили против него самого и его брата. По словам Одуда, в СК ему ответили, что поручили местным следователям разобраться в действиях полиции.

Конфликт вокруг компании продолжается несколько лет. В 2020 году Илья Трабер и его партнер Рамис Дебердеев пытались купить по 17% долей у братьев Одудов. Однако позднее они вышли из состава учредителей «Акселя». После срыва сделки с Трабером, несмотря на наличие блокирующей доли, Одуды не смогли вернуть себе управление сетью автосалонов и им даже пришлось требовать финансовую документацию через суд.

В настоящее время часть активов «Акселя» проходит процедуру банкротства. Согласно данным «Федресурса», временный управляющий компании Матвей Лесняк обнаружил признаки преднамеренного банкротства и потребовал взыскать с Алексея Безобразова, которому принадлежит 34,88% доли компании, 326 млн рублей. Решения суда по этому делу пока нет.

В июле Савеловский суд Москвы принял решение о передаче в доход государства имущественного комплекса в Москве, который принадлежал самолетостроительной корпорации АО «РСК МиГ» и был похищен у нее.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.

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