Аналитик объяснил, почему Tesla уже год не продает свою криптовалюту

Из отчета компании Tesla о доходах за второй квартал 2023 года следует, что имеющиеся на ее балансе криптовалюты не продавались со второго квартала прошлого года. Коммерческий директор GIS MINING Иван Гостев заявил в беседе с «Ридусом», что на это есть как минимум три причины.

Первая возможная причина, по его словам, — это инвестиционные цели. Удержание биткоинов может являться стратегией, чтобы сохранить стоимость активов и диверсифицировать портфель Tesla, пояснил эксперт.

Второй причиной, по мнению Гостева, может быть расчет компании на будущие партнерства. Tesla может удерживать свои биткоины в ожидании совместных проектов с другими организациями в области криптовалют. Третья причина может заключаться в банальном ожидании роста цены, предположил он.

«Возможно, у Tesla есть уверенность в дальнейшем увеличении стоимости биткоина. В этом случае удержание активов позволит компании получить дополнительные прибыли, если цена биткоина продолжит свой восходящий тренд», — отметил Гостев.

В середине июля Tesla представила свой первый электропикап Cybertruck. Компания планирует начать массовое производство электрокара в конце текущего года.

Ранее основатель Tesla Илон Маск заявил, что хочет создать управляемое чипом в голове «кибертело с невероятными возможностями».