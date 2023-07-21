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Лукашенко призвал чиновников учитывать отказ поляков Украине по пропуску ее зерна

Лукашенко призвал рассчитывать на свои силы в экономике, напомнив об отказе поляков Украине

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MFA Russia/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал чиновников рассчитывать на свои силы в рамках обеспечения экономической стабильности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

»...Никто никому не поможет. Вы посмотрите, что высветилось по зерновой сделке. Все такие рачительные, все так помогают Украине... И все вокруг отказались пропустить через свою территорию вывозное зерно из Украины...» — отметил Лукашенко на селекторном совещании по уборочной кампании.

Он подчеркнул, что Польша и другие западные страны отказались сделать это, несмотря на то, что «радели за Украину». «Вот и весь рынок», — заключил Лукашенко.

Поэтому во время кампании аграрии и ответственные чиновники «должны организоваться, мобилизоваться, спланировать работу, чтобы (белорусский – ред.) народ был накормлен, одет и обут».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил 18 июля, что Польша не откроет свой рынок для украинского зерна после прекращения действия «зерновой сделки». В этот день ее действие прекратилось, Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

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