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В России разрабатывают систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

«Известия»: Минстрой разрабатывает систему специальных счетов для оплаты ЖКУ

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Министерство строительства России разрабатывает систему специальных счетов для накопления платы за коммунальные услуги по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на письмо министерства, направленное высшим исполнительным органам власти.

Планируется ввести «обязательное аккумулирование платежей потребителей на специальном банковском счете для расчетов за коммунальные ресурсы» у лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, как указано в письме.

В настоящее время деньги поступают на счета управляющих компаний (УК), становясь их собственностью. Жильцы домов могут контролировать их использование лишь раз в год, при утверждении отчета о расходах и плана будущих трат, пояснил первый зампред комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Парламентарий добавил, что в случае недобросовестных действий УК нет гарантии, что средства не будут использованы на нужды других домов или что оплачиваются только реально предоставленные услуги. Обычно управляющие организации представляют отчеты о выполненных работах постфактум, и жители обычно не могут исправить ситуацию. Поэтому изменение порядка сбора платы на специально созданные счета для каждого дома повысит контроль над средствами и даст жителям уверенность в том, что их деньги используются по назначению, отмечает газета.

Специальные счета позволят управляющим компаниям переводить деньги только тем организациям, которые предоставляют услуги по водоснабжению, отоплению и электроснабжению в домах, сообщает «Известия».

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.

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