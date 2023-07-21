Путин пообещал льготную ипотеку под 2% некоторым молодым семьям

Президент России Владимир Путин заявил, что молодым семьям в арктической зоне будут выдавать дальневосточную льготную ипотеку под 2% до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, что такая мера может стать серьезной поддержкой для граждан, проживающих в арктической зоне», — заявил политик. По словам президента, уже 73 тыс. жителей арктической зоны воспользовались программой льготного ипотечного кредитования для улучшения жилищных условий.

Заявление было сделано Путиным после того, как президент России дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для «Арктик СПГ — 2» к месту эксплуатации на Гыданский полуостров.

Ранее «Известия» писали, что льготная ипотека на вторичное жилье может стать доступна в городах, где нет новостроек.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.