Путин заявил, что проект «Арктик СПГ — 2» будет запущен в срок

Президент РФ Владимир Путин высказался о реализации проекта по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2». Об этом сообщает ТАСС.

«Первый проект был успешно реализован и работает», — заявил глава государства на совещании по вопросам загрузки Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений «Новатэк — Мурманск».

По его словам, «Арктик СПГ — 2» также будет реализован в срок и с нужным качеством.

Как указал российский лидер, осуществление этих планов будет оказывать влияние и на загрузку Северного морского пути.

«После реализации второй части «Арктик СПГ — 2» Северный морской путь будет заполняться», — заявил российский лидер, отметив, что нужны ледоколы самого большого класса.

20 июля Путин поучаствовал в церемонии отправки первой линии «Арктик СПГ — 2».

«Арктик СПГ — 2» является вторым крупнотоннажным проектом компании «Новатэк» по производству сжиженного природного газа после «Ямала СПГ». Планируется, что он будет запущен в конце 2023 года — начале 2024 года.

Ранее Путин заявил, что будущее России связано с Арктикой.