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Названа дата начала поставок российского газа новому покупателю

QazaqGaz намерен начать поставки российского газа в Узбекистан в октябре 2023 года

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РИА Новости

Казахстанский оператор QazaqGaz заявил, что поставки российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, о которых стороны договорились в мае, начнутся в октябре 2023 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Там отметили, что в текущий момент проводится модернизация казахстанского участка газопровода «Средняя Азия — Центр», которую делают в рамках подготовки к транзиту.

Подчеркивается, что «Газпром» и правительство Узбекистана подписали контракт на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2023).

До этого президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером расширение сотрудничества в сфере нефти и газа в рамках встречи в Астане.

По информации пресс-службы Токаева, лидеры двух стран обсудили в числе прочего перспективы развития казахско-германского стратегического партнерства, в частности в торгово-экономической и энергетической сферах.

Ранее министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев говорил, что Казахстан намерен обеспечить техническую готовность по транзиту российского газа по территории республики в Узбекистан, вся необходимая инфраструктура будет предоставлена.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.

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