Еврокомиссия осенью внесет законопроект по замороженным российским активам

Официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд заявил, что ЕК осенью 2023 года планирует внести законодательное предложение об использовании замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что законодательное предложение по данному вопросу планируется сделать после летнего перерыва.

Вигано отметил, что в текущий момент ЕК изучает возможности использования российских замороженных активов в пользу Украины. Последняя встреча по данной теме состоялась 12 июля, а следующая пройдет в сентябре.

До этого Виганд заявил, что страны Европейского союза сообщили Еврокомиссии об установлении местонахождения €200 млрд замороженных активов Центрального банка России вместо €300 млрд, озвученных ранее главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

Также сообщалось, что Министерство финансов Соединенных Штатов обязало американских граждан уведомлять ведомство о собственности, в которой есть доля Центрального Банка России, Минфина РФ, Фонда национального благосостояния России.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе суверенных активов России.