В Германии выразили недовольство властями Индии за отказ ввести антироссийские ограничения

Вице-канцлер, глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек в рамках рабочей поездки в Индию выразил недовольство позицией страны, которая не поддержала санкции против России. Его слова передает ТАСС.

«Это неправильно», — высказался министр.

Хабек призвал индийские власти поддержать политику стран Запада, которые считают действия Российской Федерации, в частности объявление специальной военной операции на Украине, нарушением международного права. При этом он утверждает, что в ряде других вопросов Индия отдаляется от РФ и открывается навстречу Европе.

«Однако, это не меняет того факта, что ясность в отношении режима санкций все еще отсутствует», — резюмировал политик.

Накануне Хабек обвинил Индию в извлечении выгоды из антироссийских ограничений. По его мнению, Индия покупает у РФ много нефти за большие деньги и не присоединяется к санкциям против страны.

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