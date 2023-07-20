Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Инвестиции без стратегии назвали азартной игрой в казино

Эксперт по исследованиям Островский назвал инвестиции без стратегии азартной игрой в казино

close
100%
Bulkin Sergey/Global Look Press

Без стратегии инвестиции могут превратиться в азартную игру по типу казино, которое почти стопроцентно приведет к потере вложений. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Он назвал пять шагов правильного формирования инвестиционной стратегии. Первый шаг — постановка цели (например, квартира, дом или обеспечение нормальной старости). Второй этап — формирования портфеля. Для этого нужно понимание, на каком рынке инвестировать и в какие именно активы вкладывать сбережения. Также важны пропорции вложений. На этом этапе рассчитывается потенциальная доходность инвестиций и обозначаются их риски. Если в рамках такой оценки не предполагается убытков, можно открывать брокерский счет.

Четвертый шаг — инвентаризация активов, когда доли вложений могут меняться в зависимости от ситуации на рынке. По мнению специалиста, это нужно делать раз в три месяца. Последний этап — фиксация прибыли.

«Он заключает в себя целевую продажу активов по расчетным целям, расформирование портфеля и вывод первоначально инвестированных средств, с прибылью с брокерского счета на личный счет инвестора в банке», — пояснил специалист.

Число физических лиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн, сообщала торговая площадка. По сравнению с июнем их количество выросло на 388 тыс., а с концом прошлого года — на 3 млн больше.

Ранее сообщалось, как ключевая ставка влияет на доходность ценных бумаг.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях