Инвестиции без стратегии назвали азартной игрой в казино

Без стратегии инвестиции могут превратиться в азартную игру по типу казино, которое почти стопроцентно приведет к потере вложений. Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Он назвал пять шагов правильного формирования инвестиционной стратегии. Первый шаг — постановка цели (например, квартира, дом или обеспечение нормальной старости). Второй этап — формирования портфеля. Для этого нужно понимание, на каком рынке инвестировать и в какие именно активы вкладывать сбережения. Также важны пропорции вложений. На этом этапе рассчитывается потенциальная доходность инвестиций и обозначаются их риски. Если в рамках такой оценки не предполагается убытков, можно открывать брокерский счет.

Четвертый шаг — инвентаризация активов, когда доли вложений могут меняться в зависимости от ситуации на рынке. По мнению специалиста, это нужно делать раз в три месяца. Последний этап — фиксация прибыли.

«Он заключает в себя целевую продажу активов по расчетным целям, расформирование портфеля и вывод первоначально инвестированных средств, с прибылью с брокерского счета на личный счет инвестора в банке», — пояснил специалист.

Число физических лиц, у которых есть брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн, сообщала торговая площадка. По сравнению с июнем их количество выросло на 388 тыс., а с концом прошлого года — на 3 млн больше.

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