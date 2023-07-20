В России допустили цикл повышения ключевой ставки с 21 июля

Центробанк России повысит ключевую ставку на 0,5 процентных пункта до 8% годовых 21 июля, не исключены и более крупные шаги повышения. С этого момента стартует цикл увеличения главного инструмента денежно-кредитной политики – например, 15 сентября он может вырасти еще на 0,5 п.п. по сравнению с июльским показателем. Такой прогноз «Газете.Ru» дал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«ЦБ в эту пятницу начнет цикл повышения ставки, чтобы охладить кредитование, потребительский и инвестиционный спрос для замедления инфляции и возврата ее к целевым 4% в 2024 году. Мы не исключаем и более крупного повышения ставки в июле — на 0,75 п.п. и 1 п.п.», — сказал он.

По данным Росстата, в июне годовая инфляция поднялась до 3,25% против 2,51% в мае. По оценке Васильева, текущие темпы роста цен с сезонной коррекцией в пересчете на год второй месяц подряд превышают целевые.

«Главный риск разгона потребительских цен в ближайшие месяцы — ослабление курса рубля. Доллар с прошлого заседания по ставке вырос на 9%, до 90 рублей за доллар. При этом с начала года доллар вырос на 30%, а с ноября – на 50%. Ослабление рубля уже нашло отражение в ускорении роста цен на непродовольственные товары в июне на 0,42% за месяц после 0,34% в мае и 0,15% в апреле», — отметил аналитик.

Васильев допустил, что годовая инфляция уже в июле превысит 4%, а в сентябре поднимется выше 5% и завершит этот год вблизи 6,5%. Экономика растет быстрее прогнозов, рынок труда остается напряженным, дефицит кадров усиливается, объяснил он. Безработица в мае достигла исторического минимума в 3,2% после 3,3% в апреле, уточнил аналитик.

Из-за дефицита кадров зарплаты растут быстрыми темпами, опережающими производительность труда, подчеркнул эксперт. По данным Росстата, зарплаты в России в апреле поднялись на 10,4% в реальном выражении после роста на 2,7% в марте. Граждане больше зарабатывают и тратят, что приводит к разгону инфляции, добавил эксперт.

«Это будет не разовый подъем ставки, а цикл ее повышения. По нашим прогнозам, к сентябрьскому заседанию годовая инфляция уже будет превышать 5% и требовать дальнейших действий регулятора, поэтому ставка может увеличиться еще на 0,5 п.п.», — допустил он.

В конце 2023 года, по прогнозам Васильева, ключевая ставка будет находиться на уровне 8,5% годовых, сохраняются риски достижения ею отметок 9-10%. Действующий уровень инструмента – 7,5% — ЦБ установил 19 сентября и с тех пор не менял.

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