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Курс рубля укрепился к доллару и евро на открытии торгов

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи упал до 91,2 рубля, евро — до 102,11 рубля

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Курс доллара к рублю на открытии торгов Мосбиржи составил 91,2 рубля, что на 19,75 копейки меньше уровня их закрытия. Это следует из данных торговой площадки.

Курс евро уменьшился на 48,25 копейки, до 102,11 рубля. В то же время курс юаня повысился на 1,8 копейки и составил 12,665 рубля.

По состоянию на 8:51 курсы «американца» и «европейца» продолжили снижаться — до 91,12 руб. и 102,26 руб. соответственно.

В июне рубль подешевел к доллару на 10,4%, сообщал Центробанк. Регулятор уточнил, что это связано с ростом расходов на импорт и падением доходов за экспорт.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в беседе с «Газетой.Ru» назвал возможное «дно» рубля — 100 руб. за доллар и 110 руб. за евро. Васильев уточнил, что такой сценарий возможен «при условии отсутствия масштабных внешних шоков — например, тяжелой рецессии в мировой экономике с падением нефти Brent к $40-50 за баррель». Если сценарий реализуется, рост доллара к российской валюте составит 43% с начала года, 64% — с ноября 2022 года, добавил аналитик.

Ранее сообщалось, что слабый рубль может подорвать рост российской экономики.

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