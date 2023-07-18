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Baza: производитель Durex, Vanish и «Нурофена» решил остаться в России

Baza: компания-производитель Durex и Vanish остается в России

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Shutterstock

Британская корпорация Reckitt Benckiser, которой принадлежат бренды Durex, Calgon, Vanish, «Стрепсилс», «Нурофен» и другие, передумала уходить из России, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники.

По их данным, компания не намерена продавать или закрывать бизнес. Заявления об уходе Reckitt Benckiser с российского рынка делал еще в прошлом году бывший CEO Лаксман Нарасимхан, однако он покинул компанию еще в сентябре 2022 года и с тех пор руководство не принимало новых решений по деятельности компании в России.

В апреле прошлого года Reckitt Benckiser объявила о намерении передать права на свой бизнес в РФ, но все категории товаров производятся и поставляются так же, как раньше.

В июне 2023-го шведский производитель товаров для гигиены и здоровья Essity, владелей брендов Zewa, Libero, Libresse и TENA, объявила о прекращении работы в России. В компании заявили, что подписали соглашение с покупателем.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».

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