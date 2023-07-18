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Зимбабвийский доллар оказался лучшей валютой в мире

Bloomberg: доллар Зимбабве стал лучшей в мире валютой по росту к доллару за месяц

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Shutterstock

За прошедший месяц зимбабвийский доллар стал лучшей в мире валютой в плане укрепления к доллару США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Доллар Зимбабве укрепился по отношению к американскому доллару на 41,8%. Следом за ним идет леоне (валюта Сьерра-Леоне), которая подросла на 13,3%, и албанский лек (+9,5%). При этом валюта африканской страны смогла добиться такого результата лишь из-за обвала курса. На фоне роста годовой инфляции до 175% и ослабления местной валюты до 10 тыс. долларов Зимбабве за один доллар США на черном рынке, власти решили либерализовать валютный рынок.

По данным издания, уже на этой неделе доллар США стоил 4876 долларов Зимбабве, что является значительным улучшением ситуации на рынке. При этом такое резкое изменение курса местной валюты привело к тому, что предприятия попросили отсрочку в несколько месяцев, чтобы успеть продать товары по старому курсу. Однако власти отказались согласовывать это предложение.

Авторы статьи добавили, что зимбабвийский доллар за последние несколько десятков лет стал самой худшей в мире валютой. Из-за того, что власти не смогли остановить галопирующий рост инфляции, в 2009 году пришлось отказаться от использования собственной валюты. Позже, в 2019 году ее восстановили, но финансовая система страны так и не стабилизировалась.

В конце июня исполнительный директор от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин заявил, что Вашингтон сам создал такую ситуацию, когда мир начал поиск альтернатив доллару США.

Ранее в КНДР заявили о закате эпохи доллара и США.

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