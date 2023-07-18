Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали ЦБ снизить ключевую ставку

URA.RU: депутаты Государственной думы предложили Набиуллиной снизить ключевую ставку

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

Депутаты Государственной думы направили главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной коллективное письмо с предложением снизить ключевую ставку, сообщает Telegram-канал издания URA.RU.

Обращение, датированное 14 июля, также направлено заместителю секретаря Совета безопасности Сергею Вахрукову. Кроме депутатов Госдумы, обращение подписали представители бизнес-сообщества.

В этом обращении предлагается снизить ключевую ставку до 4% — авторы считают, что регулятор неверно оценивает характер инфляции, и поясняют, что она носит не монетарный характер, а зависит от неразвитой отечественной промышленности и высокой себестоимости производства.

Снижение ключевой ставки, считают авторы письма, поможет реализовать поручения и указы президента страны Владимира Путина.

Ранее было названо не очевидное последствие повышения ключевой ставки.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что возможное повышение Центробанком ключевой ставки 21 июля вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России.

Ранее в Центробанке рассказали, что будет со ставками по ипотеке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях