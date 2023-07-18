В Госдуме призвали ЦБ снизить ключевую ставку

Депутаты Государственной думы направили главе Центрального банка Эльвире Набиуллиной коллективное письмо с предложением снизить ключевую ставку, сообщает Telegram-канал издания URA.RU.

Обращение, датированное 14 июля, также направлено заместителю секретаря Совета безопасности Сергею Вахрукову. Кроме депутатов Госдумы, обращение подписали представители бизнес-сообщества.

В этом обращении предлагается снизить ключевую ставку до 4% — авторы считают, что регулятор неверно оценивает характер инфляции, и поясняют, что она носит не монетарный характер, а зависит от неразвитой отечественной промышленности и высокой себестоимости производства.

Снижение ключевой ставки, считают авторы письма, поможет реализовать поручения и указы президента страны Владимира Путина.

Ранее было названо не очевидное последствие повышения ключевой ставки.

Член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев считает, что возможное повышение Центробанком ключевой ставки 21 июля вызовет нагрузку на бюджет и ударит по экономике России.

Ранее в Центробанке рассказали, что будет со ставками по ипотеке.