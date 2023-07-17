Доли Danone и Carlsberg в российских компаниях передали государству

Доли в российских структурах Danone и принадлежащей Carlsberg Group пивоваренной компании «Балтика» перешли под временный контроль Росимущества. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на указ президента Владимира Путина.

При этом компании уже объявляли о намерении сократить присутствие в России. Danone анонсировала передачу контроля над бизнесом молочных продуктов и растительных напитков в октябре 2022 года. А Carlsberg Group в конце июня объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов.

По словам источников издания в инвестиционных кругах, передача российских компаний Danone и Carlsberg Росимуществу может означать нежелание властей по уходу крупных сумм от продажи активов за рубеж, что также могло бы повлиять на курс рубля. Также рассматривается возможность введения госуправления и в других фирмах, которые продают бизнес в России. Кроме того, все сделки по передаче компаний местному менеджменту могут встать на паузу, если такие соглашения уже были заключены.

Аналитики посчитали, что основная задача Росимущества может заключаться в сохранности активов. При этом дальнейшая судьба компаний все еще открыта, то есть их могут так и оставить под госуправлением или впоследствии продать.

16 июля пресс-служба Carlsberg Group сообщила, что датская пивоваренная корпорация Carlsberg не получала официальной информации от российских властей относительно распоряжения российских властей о передаче пивоваренной компании «Балтика» во временное управление Федеральному агентству по управлению государственным имуществом.

Ранее Danone заявила об изучении возможностей для адаптации брендов компании на российском рынке.