ФАС разработала механизм против спекулятивного повышения цен на продукты

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ (ФАС) Сергей Пузыревский заявил, что в России будет усилен контроль за ростом тарифов ЖКХ, необоснованным повышением цен на продукты питания, а также будут приняты единые правила регулирования естественных монополий. Об этом чиновник сообщил в интервью газете «Известия».

Пузыревский отметил, что в условиях, когда объем продаж через интернет с каждым годом увеличивается, в стране появился пробел в антимонопольном регулировании достаточно крупных инфраструктурных цифровых монополий. В связи с этим в России был введен пятый антимонопольный пакет, который соответствует цивилизованным правилам, действующим практически во всем мире. Он подчеркнул, что в настоящее время в стране проводится все больше антимонопольных расследований, которые касаются деятельности цифровых сервисов.

Чиновник заявил, что с 2022 года выросло число жалоб на завышение цен на продукты питания. Рост цен в апреле и мае фиксировался на всей территории страны. Плодоовощная продукция (лук репчатый, свекла, морковь, капуста, картофель), сахар, рис, соль, чай, военное обмундирование, детское питание, мыло росли наиболее высокими темпами. Пузыревский назвал причиной этого в ряде случаев «недобросовестное, спекулятивное поведение участников рынка в отношении потребителей».

Поэтому, по словам чиновника, ФАС разработала законопроект, позволяющий бороться со спекулятивным повышением цен. В соответствии с ним, при росте цены за короткий промежуток времени более чем 30%, ФАС по поручению правительства будет проверять экономическую обоснованность этого и пресекать недобросовестные действия участников рынка. Пузыревский отметил, что данный законопроект, возможно, уже в сентябре будет внесен в Госдуму.

Заместитель главы ФАС сказал, что в настоящее время законопроект ведомства об установлении тарифов естественных монополий по универсальным правилам, которым будут регулироваться единые общие принципы, цели и методы, состав расходов, подлежащих включению в тарифы и общие требования к процедуре установления тарифов, поддержан отраслевыми министерствами. Кроме того, отметил чиновник, значительный успех был достигнут в согласовании законопроекта с представителями бизнеса.

Пузыревский подчеркнул, что этот законопроект может решить многие вопросы, касающиеся экономической обоснованности тарифов. В частности, с его помощью может введена цифровизация в тарифном регулирование, которая сейчас находится на очень низком уровне. По словам чиновника, это позволит сделать более прозрачной структуру затрат регулируемых организаций.

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