Банк «Интеза» с 1 августа вводит комиссию за внесение на счет долларов и евро наличными

Банк «Интеза» — на своем сайте сообщило введении комиссии при внесении на счет наличных в долларах и евро. Сборы начнут действовать с 1 августа.

Согласно новым тарифам банка, комиссию в 5% нужно будет заплатить при пополнении счета на сумму до 100 тыс. долларов или евро. При внесении на счет большей суммы сбор составит 10%. Комиссия не будет действовать только в случае погашения валютного кредита.

В апреле кредитная организация прекратила открывать счета новым частным клиентам в России, сообщал Forbes. Такое решение в кол-центре банка объяснили «валютными ограничениями», не уточнив, о чем именно идет речь. В пресс-службе банка этот вопрос также не разъяснили, воздержавшись от дополнительных комментариев.

Банк «Интеза» — российская «дочка» итальянской группы Intesa Sanpaolo. Она в марте прошлого года заявила о стратегическом пересмотре взгляда на свое присутствие в России. За деятельностью банка «Интеза» следит специальное кризисное подразделение Intesa Sanpaolo. Группа с конца февраля не предоставляет никакого нового финансирования российским и белорусским компаниям, не инвестирует в российские и белорусские финансовые инструменты. Такое решение принято из-за спецоперации.

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