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Йеллен выразила желание работать с Китаем по долгам беднейших стран

Reuters: Йеллен «горит желанием» работать с Китаем по долгам беднейших стран

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Global Look Press

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в воскресенье, что «горит желанием» работать с Китаем в областях, представляющих взаимный интерес, включая реструктуризацию долга беднейших стран. Об этом сообщает Reuters.

Министр отметила, что ее визит в Пекин на прошлой неделе помог поставить американо-китайские отношения на «более прочную основу» и что две крупнейшие экономики мира несут обязательства перед другими государствами «сотрудничать в областях, представляющих взаимный интерес и беспокойство», включая долговые вопросы.

В том числе американская и китайская стороны пришли к договоренностям по вопросам реструктуризации долгов Замбии, Шри-Ланки и Ганы. По словам Йеллен, странам-заемщикам у Международного валютного фонда (МВФ) и другим заинтересованным сторонам нужно «руководство пользователя» по реструктуризации долга, чтобы внести ясность в этот процесс.

Йеллен выразила уверенность, что Фонд МВФ по сокращению бедности и экономическому росту, который предоставляет кредиты под нулевые проценты беднейшим странам мира, необходимо поставить на более прочную финансовую основу. По ее словам, Министерство финансов США готово помочь МВФ рассмотреть варианты для этого, в том числе с использованием внутренних ресурсов фонда.

В апреле сообщалось, что беднейшие государства должны выплатить иностранным кредиторам в среднем не менее 16,3% бюджетных доходов в 2023 году и 16,7% в 2024 году. Такие данные приводила британская благотворительная организация Debt Justice, уточняя, что долги беднейших стран стали максимальными с 1998 года.

Ранее сообщалось, почему слабый доллар выгоден Байдену.

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