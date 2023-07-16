Эритрея позвала Россию принять участие в разведке нефти на территории республики

Эритрея надеется, что российские компании примут участие в разведке нефти в Асмэре. Об этом посол республики в России Петрос Цеггай заявил в интервью РИА Новости.

Цеггай уточнил, что в Эритрее объемы запасов нефти полностью не изучены до сих пор и назвал необходимостью проведение «углубленных научно-изыскательских работ».

«Мы надеемся, что российские компании будут рады оказать определенное содействие в проработке этого вопроса, особенно после визитов (главы МИД РФ Сергея) Лаврова в Асмэру и президента Эритреи (Исайяса Афеворки) в Москву», — сказал посол.

По его совам, предметные дискуссии между странами пока не начались.

Эритрея — государство в Восточной Африке на побережье Красного моря в районе Африканского рога. Граничит с Суданом на западе и Эфиопией на юге. Население Эритреи составляет около 6 млн человек. Страна является членом Организации объединенных наций и Лиги арабских государств.

В мае этого года Россия и Эритрея отметили 30-летие установления дипломатических отношений, республика не поддержала антироссийские санкции. Лавров посещал страну с визитом в январе в рамках визита в Африку. По итогам визита было принято решение нарастить двустороннее экономическое сотрудничество, стимулировать прямые контакты между представителями бизнеса двух стран.

Ранее сообщалось о резком росте цен на нефть марки Brent.