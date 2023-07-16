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В Европе расследуют поглощение Pfizer разработчика лечения рака Seagen

Bloomberg: Евросоюз расследуют поглощение Pfizer разработчика лечения рака Seagen

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Reuters

Органы Евросоюза приступили к расследованию поглощения фармакологической компанией Pfizer Inc. биотехнологической организации Seagen Inc., которая занимается разработками лечения рака. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки по приобретению Pfizer Seagen, о которой было объявлено в марте, составила $43 млрд.

«Компании не уведомили о ней Еврокомиссию, что стало поводом для расследования, так как одобрение ЕС было одним из условий сделки. Необходимость уведомления была прописана в документации Seagen», — следует из публикации.

Штабы Seagen и Pfizer находятся в США, поэтому компании вправе требовать, чтобы расследование проводилось только со стороны Еврокомиссии, а не отдельных стран Евросоюза, пишет агентство. Также проверку сделки на предмет монополии проведет Федеральная торговая комиссия США.

Pfizer — одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний. По данным The Wall Street Journal, ее доход от продаж только вакцин от коронавируса и других препаратов составил около $22,7 млрд. Seagen специализируется на так называемых токсин-иммуноконъюгатах, которые применяют для направленного лечения опухолей. Эти препараты являются альтернативой химиотерапии. Самый известный препарат Seagen — «Адцетрис». Его применяют для лечения различных видов лимфомы.

Ранее сообщалось о возможном подорожании лекарств в России.

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