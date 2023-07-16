Подсчитаны потери Украины в случае разрыва зерновой сделки

В случае непродления зерновой сделки Киев будет терять до $500 млн долларов каждый день. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Организации Объединенных Наций, Минсельхоза и таможни Украины.

Агентство указывает, что в период с августа 2022-го по июнь 2023 года Киев экспортировал 50,6 млн тонн зерна на общую сумму $9,8 млрд. Отмечается, что при этом основная часть экспорта проходит через порты: за время действия сделки доля поставок через них составила 78%. В последние месяцы она была выше 80%.

В денежном выражении, уточняет РИА Новости, экспорт зерна за все время действия сделки через порты составил $7,7 млрд.

До этого ТАСС, ссылаясь на дипломатический источник в Турции, сообщал, что решение по продлению зерновой сделки будет приниматься в самый последний момент. Этот вариант возможен при достижении сторонами компромиссов, однако пока о каких-либо договоренностях информации нет.

Ранее в ООН признали, что бедные страны получили минимум продукции в рамках зерновой сделки.