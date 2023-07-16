В Ливии возобновили работу два крупнейших месторождения нефти

Министерство нефти и газа Ливии сообщило о восстановлении двух крупнейших месторождений Эль-Филь и Эш-Шарара, сообщает РИА Новости.

«Возобновлены работы и добыча нефти на месторождении Эш-Шарара, которым управляет Akakus Oil Operations Company, и месторождение Эль-Филь, которым управляет нефтегазовая компания Mellitah, добыча на которых была приостановлена со вчерашнего дня», — указано в сообщении.

Приостановка была связана с протестующими, которые являются в основном выходцами из племени Аль-Азвия — в столице Ливии, Триполи, был задержан их соплеменник, бывший министра финансов в Правительстве национального согласия (ПНС) Фараджа Бумтари. Его освободили после вмешательства генерального прокурора.

Ранее Экоактивисты движения Just Stop Oil, призывающие прекратить добычу нефти и газа, сообщили о планах «парализовать» Лондон с помощью самых масштабных акций протеста, которые они когда-либо проводили.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.