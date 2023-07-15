Назван размер выплат пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе

На выплаты пострадавшим при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края направят около 91 млн руб., рассказал ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.

По его словам, жители начнут получать компенсации с 17 июля. По 10 тыс. руб. разово получат жители, чье жилье пострадало из-за стихии. Выплаты по 50 тыс. руб. и 100 тыс. руб. положены при частичной и полной утрате имущества соответственно, уточнил депутат.

Из-за подтоплений в Туапсинском районе пострадало 650 дворов, 290 домовладений в 11 населенных пунктах, сообщало МЧС 12 июля. В ликвидации последствий селя и наводнения участвовали 268 человек, используется 66 единиц техники.

В ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков — более 280 мм, что спровоцировало подъем воды в реках Шапсухо, Дефани и Нечепсухо. В Джубгском, Новомихайловском, Небугском и Тенгинском поселениях ввели режим чрезвычайной ситуации.

15 июля сообщалось о новом сильном ливне в Туапсинском районе.

Ранее в соцсетях назвали «спасительницей городов» отважную уборщицу на фоне потопа в Туапсе.