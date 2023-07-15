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В России резко хотят ужесточить штрафы за нарушение прав потребителей

«Известия»: Роспотребнадзор поддержал ужесточение штрафов за нарушение прав потребителей

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Pixabay

Роспотребнадзор поддержал предложение общественников ввести оборотный штраф для компаний в 1% за нарушение прав потребителей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на комментарий ведомства.

К Роспотребнадзору и правительство с предложением ввести оборотный штраф обратилась «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ). Речь идет о случаях, когда организации — например, торговые или страховые, автодилеры — включают в договор недопустимые для потребителя условия — навязывают ему те или иные услуги или обязывают платить за возврат некачественного товара. Сейчас штраф за это составляет 20 тыс. руб. Он не менялся с 2001 года. По словам главы ОПИ Олега Павлова, за последние два года общественники число случаев, когда права потребителей грубо нарушались, выросло в пять раз.

«Предусмотренные размеры санкций в полной мере отвечают как целям административного наказания — предупредить новые нарушения, так и степени тяжести совершаемых деяний из-за их умышленного характера», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В Центробанке отметили, что готовы рассмотреть предложение общественников, если они поступят регулятору.

По мнению юристов, нововведение может привести к массовым злоупотреблениям, когда любую дополнительную услугу в договоре будут трактовать как навязанную. В Ассоциации компаний интернет-торговли сказали, что инициатива ставит под угрозу существование компаний и людей, которые там работают.

В июне Роспотребнадзор конфисковал из оборота 66,5 тыс. литров слабоалкогольного напитка «Мистер сидр» после массового отравления россиян в Поволжье.

Ранее Силуанов рассказал о пессимистах и оптимистах.

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