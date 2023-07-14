В Печорах открылся второй заезд форума «Истоки»

Второй заезд молодежного историко-культурного форума «Истоки» открылся 14 июля в Печорах. Об этом сообщается на сайте «Росмолодежи». Участниками форума стали молодые историки, архивисты, реконструкторы и поисковики от 18 до 35 лет.

Отмечается, что в нем примут участие более 200 человек из 72 регионов России, в том числе из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Мы рады, что вы приехали на наш форум. Надеемся, что за время пребывания на площадке вы узнаете больше не только об истории и культуре России, но и научитесь отличать правдивую информацию от ложной в информационном пространстве, а также прокачаете свои навыки в преподавательской и просветительской деятельности», — отметил директор форума «Истоки» Борис Сынтин.

Главным партнером заезда выступило Российское военно-историческое общество. В этом году их эксперты активно включены в образовательную программу.

«Молодежь — это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее культуре и национальным особенностями. Именно эти задачи преследует форум «Истоки», где собрались почти двести человек со всей России. Историческое просвещение молодого поколения играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», — отметила первый заместитель Исполнительного директора РВИО Александра Коновченко.

На протяжении всего заезда пройдут множество лекций и семинаров по теме истории, тренинговые сессии и мастер-классы по киберправу и информационной безопасности. Площадкой для их проведения станет образовательный центр, который является главным инфраструктурным объектом круглогодичного молодежного историко-культурного центра «Истоки». Также участников ждет насыщенная развлекательная программа и экскурсии по главным достопримечательностям Псковской области.

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Напомним, главными целями форума являются формирование духовно-нравственных ценностей, гражданской и культурной идентичности, создание молодежных сообществ в сфере патриотического воспитания и продвижению новых форм в образовании, а также воспитание уважения к истории своей семьи и традициям