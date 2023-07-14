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В Domino's Pizza опровергли сообщения о переименовании

В Domino's Pizza сообщили, что продолжают работу под прежним брендом

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Global Look Press

В пресс-службе Domino's Pizza опровергли смену названия большинства своих пиццерий: сеть продолжает работу в России под прежним брендом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данная информация не соответствует действительности. Domino's продолжает свою работу в России под прежним брендом», — заявили в компании.

До этого Telegram-канал Shot сообщил, что сеть пиццерий Domino's Pizza получит в России новое название и будет называться Best Price Pizza. 

В марте сообщалось, что Domino's Pizza в РФ, возможно, может ожидать банкротство в связи с судебными тяжбами — на компанию подали больше 20 исков. По данным издания, на предприятие подали 24 иска на 78 млн рублей.

Отмечалось, что в социальных сетях люди жаловались на долгую доставку пиццы, а социальные сети сообщества Domino's Pizza никак не обновляются.
Часть столкнувшихся с некачественным обслуживанием потребителей написала заявления в полицию.

В конце 2022 года утверждалось, что Domino's Pizza рассматривает возможности продать бизнес в России. Компания изучала различные варианты, которые могут включать в себя продажу российских операций.

Ранее Центробанк заявил о возможном повышении ключевой ставки.

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