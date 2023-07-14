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Китай нашел способ, который спасет его экономику

Reuters: власти Китая наймут крупнейших в мире инвесторов ради спасения экономики

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Chan Long Hei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Финансовые регуляторы Китая решили пригласить крупнейших мировых инвесторов, которые должны найти способы для увеличения темпов экономического роста в стране после серии локдаунов. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источники.

Организатором встречи с инвесторами выступит Китайская ассоциация фондовых регуляторов по управлению активами (AMAC). Как ожидается, в деловых переговорах примут участие ряд зарубежных фондов национального благосостояния и пенсионных организаций, а также иностранные инвестиционные компании и их партнеры.

По данным агентства, в ходе встречи будут обсуждаться актуальные вопросы, которые сейчас стоят перед китайским бизнесом. Кроме того, участники обсуждения должны будут поделиться своими мнениями на дельнейшие экономические перспективы страны. Все это служит для привлечения зарубежных инвестиций в страну.

Эксперты рынка посчитали, что экономика Китая показывает слабый рост из-за проблем с нацбезопасностью, ограничений со стороны США, а также усиления госрегулирования на внутреннем рынке.

В конце мая спецпредставитель КНР по делам Евразийского региона Ли Хуэй во время своего турне по странам Европы призвал руководства рассматривать Китай как экономическую альтернативу США.

Ранее сообщалось, на сколько снизился уровень мирового богатства из-за инфляции.

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