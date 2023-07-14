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«Сибинтек» завершил интеграцию инфосистемы на Отрадненском ГПЗ

На Отрадненском ГПЗ завершилась интеграция системы «База данных реального времени»

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Unsplash

На площадке Отрадненского газоперерабатывающего завода (входит в НК «Роснефть») специалисты «Сибинтек» осуществили интеграцию информационной системы «База данных реального времени» с программным обеспечением к действующим методикам измерений, сообщает пресс-служба компании.

Программный аналитический модуль использует вычисления в реальном времени, производя обработку данных, которые непрерывно меняются.

Это важная часть работы с данными, которая позволяет в автоматическом режиме производить расчеты продуктов газопереработки. Проведенные работы существенно ускоряют актуализацию информации и повышают ее достоверность, так как входные параметры в этом случае берутся непосредственно с первичных датчиков технологического учета, показатели которых поступают в систему.

В дальнейшем «База данных реального времени», эксплуатируемая на площадке Отрадненского газоперерабатывающего завода, станет платформой для внедрения разработанной в Компании аналитической платформы автоматизированной системы расчета материального баланса, охватывающей всю производственную деятельность предприятия.

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