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В России перенесли строительство научных судов

«Ведомости»: строительство научных судов отложили минимум на четыре года из-за санкций Запада

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Никита Грейдин/РИА «Новости»

Строительство двух научно-исследовательских судов (НИС) для Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) отложили как минимум на четыре года из-за санкций. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на материалы Росрыболовства к заседанию комиссии правительства по развитию рыбохозяйственного комплекса.

Институт должен был получить суда еще в конце 2022 года, то есть через два года после заказа. Стоимость строительства составляла 5,9 млрд рублей, на эти цели заказчику выделили субсидию из бюджета в размере всей суммы. Однако антироссийские санкции остановили процесс производства. Кроме того, стоимость работ выросла до 13,7 млрд рублей, и найти новую сумму пока не удается.

В публикации добавили, что на фоне ограничений суда приходится перепроектировать, так как сейчас нет доступа к некоторым комплектующим и технологиям, которые должны были поставить западные компании. Из-за этого срок сдачи судов перенесли ориентировочно на 2026 год. При этом источник издания указал, что успеть к этому сроку будет возможно лишь при поддержке турецких партнеров.

Аналитики посчитали, что нельзя исключать возможность полного отказа от проекта. Например, в мае Минсельхоз отказался от идеи построить три судна за 70 млрд рублей. Кроме того, текущая сумма может быть не окончательной и еще вырастет из-за ослабления рубля и дополнительных потребностей во время перепроектирования.

В середине июня президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие пять лет торговый флот России будет значительно обновлен.

Ранее кабмин решил выделить 1 млрд рублей на создание оборудования для гражданских судов.

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