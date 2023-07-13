В Госдуме анонсировали скорое включение профессии блогера в ОКВЭД

Депутат Госдумы Яна Лантратова в своем Telegram-канале анонсировала скорое включение профессии блогера в официальный вид экономической деятельности.

Как рассказала депутат, 10 июля она провела встречу с сооснователем Ассоциации блогеров и агентств (АБА) Максимом Перлиным, на которой они обсудили дальнейшие шаги по выделению в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) кода для блогерской деятельности.

Лантратова напомнила, что ранее она инициировала выделение нового кода для блогеров в ОКВЭД и это уже поддержали в Минэкономразвития.

По ее словам, реальный масштаб рынка «influence-маркетинга» достиг уже 45-50 млрд руб.

«Совсем скоро сфера, которая в нашей стране существует де-факто, наконец-то станет признанной областью экономической деятельности де-юре», — заключила она.

Ранее она заявляла, что в РФ нужно на законодательном уровне уточнить статус и права блогеров, а также ввести их в правовое поле.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.