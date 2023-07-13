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Стоимость российского сорта нефти Urals приблизилась к установленному потолку

Bloomberg: цена российской нефти Urals приблизилась к ценовому потолку в $60 за барр

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Hasan Jamali/AP

Стоимость российского экспортного сорта нефти Urals в порту Новороссийска составила $59,98 за баррель, что практически равняется установленного западными странами ценовому потолку в $60 за баррель. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные ценового агентства Argus.

Такие уровни еще не считаются нарушением и позволяют использовать услуги западных компаний для перевозки нефти. Однако если Urals будет продаваться дороже, эффект ценовых ограничений может быть поставлен под сомнение, отметили в публикации.

По данным агентства, такая ситуация произошла из-за того, что основные котировки марки Brent стали расти и уже приблизились к отметке в $80 за баррель. В свою очередь Urals торгуется через дисконт к ней.

Кроме того, российская нефть подорожала из-за того, что Саудовская Аравия объявила о сокращении добычи топлива. Кроме того, Россия также обещала уменьшить добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки в августе.

26 июня президент России Владимир Путин продлил до 31 декабря 2023 года ответные меры Москвы на потолок цен на российские нефть и нефтепродукты.

Ранее сообщалось, что Россию лишили компании, которая помогала продавать ее нефть в обход санкций.

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