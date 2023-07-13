С 1 августа максимальная прибавка для работающих пенсионеров составит почти 400 рублей

Почти 400 рублей составит с 1 августа максимальная прибавка к пенсии работающих пенсионеров. Об этом юрист, арбитражный управляющий Анна Хрусталева сообщила «Российской газете».

По ее словам, работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета плановых индексаций. Их пенсии перерасчитываются 1 августа каждого года. При этом учитывается общий уровень заработка пенсионеров за минувший год.

Поскольку размер повышения по закону не может превышать трех пенсионных коэффициентов, а стоимость пенсионного коэффициента в 2023 году составляет 123,77 руб., максимальная прибавка к пенсии у работающих пенсионеров составит 372,31 руб., отметила Хрусталева.

Ранее юрист «Европейской юридической службы» Екатерина Туслякова рассказала, что работающим пенсионерам в России с 1 августа сделают прибавку к пенсии, она будет исходить из суммы страховых взносов, которые поступили за 2022 год. По словам специалиста, ее размер будет иметь ограничение. Максимальное значение прибавки — три пенсионных балла. Влияние на нее окажут величина зарплаты и продолжительность стажа. При повышении будут учитывать баллы, которые берутся за предыдущий год.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.