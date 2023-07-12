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Травяные ликеры Jagermeister станет сложнее завозить в Россию

В Минпромторге сообщили об исключении ликеров Jagermeister из списка параллельного импорта

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Christophe Gateau/Global Look Press

Травяные ликеры немецкого производителя Mast-Jagermeister SE будут исключены из перечня товаров параллельного импорта, ввоз которых разрешен без согласия правообладателя. Такое решение принял Минпромторг, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В настоящее время Минпромторгом России готовится обновленная версия перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, в которой продукция Mast-Jagermeister SE будет исключена», — следует из сообщения.

В июне об этом главу Минпромторга Дениса Мантурова в письме попросил Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл». КЛВЗ в письме отметил, что травяной ликер Jagermeister не является уникальным. В «Кристалле» напомнили, что с момента запуска производства биттеров Alter Heiler и Konig Heiler завод сталкивается с «беспрецедентным и противозаконным давлением» со стороны Mast-Jagermeister. В том числе немецкий производитель подал к заводу два иска на общую сумму 512 млн руб.

В декабре «Кристаллл» обратился с жалобой в Федеральную антимонопольную службу России на Mast-Jagermeister за недобросовестную конкуренцию. Завод утверждал, что Mast-Jagermeister давил на производителя и ретейлеров, пытаясь запретить «Кристаллу» выпускать в России собственные биттеры под брендами Alter Heiler и Konig Heiler, а также на оптовиков и торговые сети, чтобы они не продавали эти продукты.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов в ноябре сообщал об уходе Mast-Jagermeister из России. Затем дистрибьютор продукции немецкого производителя опроверг это.

Ранее сообщалось об отсутствии в России дефицита коньяка и виски.

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