В Минпромторге решили поддержать бесплатную раздачу еды торговыми сетями

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что министерство поддерживает законопроект об освобождении торговых сетей от НДС на фудшеринг (распределения продуктов питания, как правило с истекающим сроком годности, между членами сообщества с помощью специальных организаций или онлайн-платформ). Об этом сообщает ТАСС.

«Иначе у хозяйствующих субъектов, у агентов, просто нет никакой экономической выгоды для того, чтобы с этими товарами (с истекающим сроком годности. — «Газета.Ru») рационально обращаться», — подчеркнул Евтухов.

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты. Законопроект, отменяющий НДС для торговых сетей на продукты питания с истекающим сроком годности, которые распределяются на благотворительность, внесла с Госдуму фракция ЛДПР. Сообщается, что до потребления успевает испортиться до 20% производящихся в России продуктов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».