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Минпромторг поддержал инициативу о легализации онлайн-продаж алкоголя

В Минпромторге поддержали инициативу сенатора Клишаса о легализации онлайн-продаж алкоголя

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Минпромторг РФ поддерживает инициативу о легализации в стране онлайн-продаж алкоголя и его доставки. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью ТАСС.

16 июня стало известно, что сенатор Андрей Клишас направил на рассмотрение зампреду правительства Дмитрию Григоренко проект поправок в законы, разрешающий онлайн-продажу алкоголя и его доставку.

Как рассказал Евтухов, Минпромторг в конце июня концептуально поддержал законопроект, направленный Клишасом.

«Мне кажется, если будет отстроен контроль, а обеспечить его не так сложно, это — нормальная инициатива», — сказал замминистра.

По его словам, в настоящее время в России созданы все инструменты для эффективного регулирования алкогольной продукции и снижения ее потребления населением.

С 1 ноября этого года власти собирались ввести эксперимент по реализации отечественного вина через «Почту России». Но в июле планы были отменены, соответствующий законопроект сняли с рассмотрения.

Дистанционная продажа алкоголя в России была запрещена в 2007 году.

Ранее в Пермском крае пьяные соседки подрались и сожгли друг другу баню и дом.

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