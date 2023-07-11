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Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля, сообщает ТАСС.

Документ определит базу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с его помощью.

Закон определяет понятия «правила платформы цифрового рубля», «участник платформы цифрового рубля», «пользователь платформы цифрового рубля», «цифровой кошелек».

Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым — оператором платформы цифрового рубля. Согласно документу, за ЦБ закрепляется статус оператора платформы цифрового рубля и функции по обеспечению ее непрерывного функционирования.

Законопроект инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

6 июля первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что цифровыми рублями можно будет начать расплачиваться в перспективе двух-четырех лет.

Ранее ЦБ назвал три главных мифа о цифровом рубле.

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