Дерипаска выиграл суд у Певчих

Суд признал не соответствующим действительности слова Марии Певчих (признана в РФ иностранным агентом) об участии бизнесмена Олега Дерипаски в залоговых аукционах, указано в картотеке на сайте Арбитражного суда Москвы.

«Считаем, что Певчих намеренно распространила ложные сведения об Олеге Дерипаске с целью нанесения ему репутационного вреда», — заявил представитель Дерипаски, Алексей Мельников.

Суд постановил опровергнуть слова об участии Дерипаски в залоговых аукционах 1990-х годов, а также записать опровергающий видеоролик на платформе YouTube, а также в СМИ.

Ранее сообщалось, что Арбитражный суд в Москве рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к бывшей сотруднице ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и соратнице Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) Марии Певчих.

Дерипаска подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 9 марта.

Ранее Дженнифер Лопес обратилась к адвокату по разводам.